Karol Sowa: Polskie firmy technologiczna na celowników przejmujących

Jak podkreśla Karol Sowa na rynek fuzji i przejęć w Polsce można patrzeć z optymizmem. - Rynek fuzji i przejęć w Polsce jest ogólnie w bardzo dobrej. Trzeba jednak pamiętać, że jest to też rynek bardzo złożony, dotyka on wielu branż – dodaje ekspert. Jak zwraca uwagę szczególnym zainteresowaniem kupujących cieszą się firmy, które działają w obszarze IT i technologii.- Przez ostatnie lata polskim produktem eksportowym były nasze firmy IT. Wielu inwestorów zagranicznych, funduszy private equity, jak i strategicznych inwestorów wybierało się na zakupy w Polsce po to by przejmować spółki IT. Kilka lat temu zajęła się fala przejmowania i konsolidowania software house. Teraz ten rynek nieco przygasł i wrócił do normalności. Dalej jednak wiele podmiotów konsoliduje ten rynek, ale mamy do czynienia z nowym gorącym tematem. Są to wszystkie rozwiązania technologiczne związane z AI i gospodarką cyfrową – mówi Sowa. Prym w gronie przejmujących wiodą zaś fundusze private equity.