Kukołowicz: Demografia coraz większym wyzwaniem dla rynku pracy

Jak wynik z ostatniego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, jeśli utrzymają się obecne trendy demograficzne, do 2035 r. liczba pracowników zmniejszy się o 2,1 mln, co stanowi 12,6 proc. obecnego stanu zatrudnienia. Jakie to może mieć konsekwencje dla polskiej gospodarki? – Sektory, które odczują to w największym stopniu to edukacja, opieka zdrowotna oraz polskim przemysł. Brak pracowników jest również istotnym obciążeniem dla całej gospodarki. Szacujemy, że gdyby utrzymały się obecne trendy, to PKB Polski zmniejszyłoby się o 6-8 proc. – mówi Kukołowicz. Jak dodaje już teraz warto więc zastanowić się nad kwestiami, które mogłyby pomóc zniwelować te negatywne trendy demograficzne.