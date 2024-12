Obniżka stóp najwcześniej jesienią 2025

- Inflacja spada, jest to może spadek powolny, ale za skutkuje w przyszłym roku decyzją o obniżce stóp procentowych. Eksperci są podzieleni, kiedy ta decyzja może nastąpić. Dla mnie najbardziej prawdopodobne jest, że wydarzy się to dopiero na jesieni - mówi Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, gość programu Marcina Piaseckiego. Jego zdaniem wzrost gospodarczy w przyszłym roku może dojść nawet do 4 proc. – Liczę na dobry poziom konsumpcji prywatnej, wzrost zapasów i inwestycji – podkreśla Soroczyński.