Czy wniosek o upadłość to dobry sposób na egzekucję dłużnika?

W ramach naboru „Granty na Eurogranty” jest 65 mln zł do rozdania dla przedsiębiorców i ośrodków badawczych. Nabór dla przedsiębiorców trwa do 17 kwietnia 2025 r., a dla organizacji badawczych do 24 kwietnia 2025 r. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie?