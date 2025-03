Wpływ e-Doręczenia na praktykę w doręczeniach pomiędzy profesjonalnymi pełnomocnikami

Od 1 stycznia 2025 r., m.in. adwokaci, radcy prawni mają obowiązek posiadania skrzynki do e-Doręczeń. Usługi e-Doręczeń mają być realizowane przez operatora wyznaczonego, którym jest podmiot realizujący w Polsce powszechne usługi pocztowe – Poczta Polska SA. Jednakże w przepisach wprowadzających doręczenia elektroniczne nie zawarto informacji dotyczących możliwości wysyłki pism między profesjonalnymi pełnomocnikami procesowymi. Pomimo tego wraz z wejściem w życie e-Doręczeń wśród niektórych profesjonalnych pełnomocników można zaobserwować praktykę polegającą na doręczaniu odpisów pism procesowych pełnomocnikom drugiej strony, pomimo że ci w pierwszym piśmie kierowanym do sądu nie złożyli oświadczenia o wyborze takiej formy wymiany pism procesowych. Jak się wydaje, taka praktyka podyktowana jest przekonaniem pełnomocników, że e-Doręczenie to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Należy się jednak zastanowić, czy takie doręczenia są skuteczne w świetle obowiązujących przepisów procedury cywilnej.