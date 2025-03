Na ile układ chroni przed osobistą odpowiedzialnością za długi spółki

Jak wynika z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej w 2024 roku postępowania o zatwierdzenie układu (PZU) stanowiły ponad 92 proc. wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. Można zatem powiedzieć, że postępowanie o zatwierdzenie układu aktualnie króluje na polskiej scenie restrukturyzacyjnej. Do wyboru właśnie tej ścieżki restrukturyzacji zachęca przedsiębiorców jej szybkość, zasadniczy brak poważniejszych ingerencji i ograniczeń w zarządzaniu przedsiębiorstwem czy szeroki zakres ochrony przed egzekucją. I choć postępowanie o zatwierdzenie układu jest częstym przedmiotem wypowiedzi i publikacji, to jednak wciąż pozostają wątki, które warto zasygnalizować w dyskusji nad zaletami i wadami tego typu postępowania. Jednym z takich tematów jest kwestia odpowiedzialności osobistej członków zarządu za długi spółki, która skłania do zadania pytania: czy członkowie zarządu spółek kapitałowych mogą po zainicjowaniu postępowania o zatwierdzenie układu czuć się już bezpiecznie w perspektywie swojej potencjalnej odpowiedzialności za niespłacone długi spółki?