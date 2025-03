Na co mogą liczyć klienci Cinkciarza

Klienci Cinkciarza dysponują szerokim wachlarzem działań prawnych, które mogą zastosować w celu odzyskania powierzonych spółce środków. Obecnie najczęściej obierana jest droga postępowania karnego, głównie z uwagi na łatwość sporządzenia odpowiedniego zawiadomienia do prokuratury oraz brak opłat za jego wniesienie. Minusem takiego rozwiązania jest długi czas oczekiwania na pozytywne rozstrzygnięcie procesowe oraz odzyskanie środków. Aby do tego doszło, prokuratura musiałaby sformułować odpowiedni akt oskarżenia, sąd wydać wyrok po przeprowadzeniu rozbudowanego postępowania dowodowego, a komornik przeprowadzić egzekucję ewentualnie orzeczonego obowiązku naprawienia szkody. Oczywiście, warto dokonać zgłoszenia swoich roszczeń do postępowania karnego, aby znaleźć się w grupie pokrzywdzonych i mieć swój głos w sprawie czy też możliwość zapoznania się z aktami postępowania.