Zdrowie psychiczne księgowego to jego osobista sprawa

Skarbówka zaprezentowała nowe stanowisko w sprawie rozlicznia wydatków na sesje terapeutyczne w kosztach podatkowych. O interpretację zwrócił się księgowy na JDG. Zajmuje się on doradztwem gospodarczym i prowadzeniem ksiąg rachunkowych, odpowiada za rozliczenia podatkowe klientów. Każdy jego błąd może skutkować sankcjami administracyjnymi i odpowiedzialnością karno-skarbową, a to powoduje, że pracuje w ogromnym stresie. Regularnie odwiedza psychiatrę, który zalecił mu indywidualną psychoterapię. Księgowy zdecydował się na jej podjęcie i odbywa sesje terapeutyczne, bo grozi mu wypalenie zawodowe oraz choroby psychiczne. We wniosku do skarbówki przywołał nawet badania naukowe na potwierdzenie, że jego praca jest niebezpieczna.