Temat częściowego ograniczenia świadczenia 800 plus dla Ukraińców w Polsce to jak na razie jeden z głośniejszych tematów kampanii prezydenckiej. – Takie świadczenia jak 800 plus powinny należeć wtedy, jeżeli Ukraińcy będą pracować, mieszkać i płacić w Polsce podatki – zadeklarował w styczniu Rafał Trzaskowski. Wkrótce premier Tusk poinformował, że ta propozycje „zostanie pilnie rozpatrzona przez rząd” (acz wiadomo, że sprzeciwia się jej m.in. Lewica). Niebawem do Sejmu trafił też projekt ustawy autorstwa grupy posłów PiS, zakładający ograniczenie świadczenia 800 plus tylko do pracujących Ukraińców.