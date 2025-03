Zmiany w wymiarze sprawiedliwości nie mogą być tylko polityczne. Panel prawników

Rozwiązanie problemów sądownictwa, które powstały na podłożu politycznym, to niejedyne działanie oczekiwane od rządu, które mogłoby poprawić efektywność działania sądów i prokuratury. Eksperci twierdzą, że konieczne są także działania w sferze technologicznej i organizacyjnej. I to one będą kluczem do sukcesu.

Funkcjonowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości zostało poważnie zakłócone przez rządy Zjednoczonej Prawicy, poprzez m.in. naruszenie konstytucyjnych procedur mianowania sędziów czy utworzenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w Sądzie Najwyższym. Wadliwość takiego postępowania została stwierdzona przez europejskie trybunały.