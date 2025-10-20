Tak uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 10 czerwca 2025 r. (0115-KDIT2.4011.227.2025.1.ENB).

Wnioskodawca – polski rezydent podatkowy zatrudniony jest w polskiej spółce, która świadczy działalność na terytorium Polski oraz poza granicami kraju. Głównym przedmiotem działalności spółki jest projektowanie oraz realizacja kompleksowych usług, które świadczone są w formule generalnego wykonawstwa.

W związku z realizacją przez spółkę inwestycji w ramach zawartych kontaktów pracownik został oddelegowany na podstawie aneksu do umowy o pracę. Miejscem wykonywania pracy jest oddział spółki w Rumunii. Pracownik nie otrzymuje diet i innych świadczeń, które przysługiwałyby z tytułu kwalifikacji wyjazdu jako podróży służbowej.

Spółka za pośrednictwem lokalnych agencji pośrednictwa nieruchomości wynajmuje mieszkania dla oddelegowanych pracowników, w tym dla wnioskodawcy oraz pokrywa ceny najmu. Nadwyżka kosztów, która przekracza kwotę zwolnioną od podatku (500 zł miesięcznie), stanowi przychód pracownika.

Wnioskodawca zwrócił się do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z następującymi pytaniami:

1. Czy otrzymanie bezpłatnego zakwaterowania zapewnionego przez pracodawcę w celu realizacji jego interesów spowodowało powstanie przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT?

2. Czy otrzymanie bezpłatnego zakwaterowania zapewnionego przez pracodawcę w celu realizacji jego interesów spowodowało powstanie przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń z art. 11 ustawy o PIT?

3. Czy pracodawca postąpił prawidłowo doliczając w PIT-11 tytułem przychodu wartość bezpłatnego zakwaterowania?

Zdaniem wnioskodawcy wartość zakwaterowania, którego koszty ponosi pracodawca, czyli spółka i które nieodpłatnie udostępnia pracownikowi lub zwraca na czas jego oddelegowania do wykonywania obowiązków służbowych za granicą, nie stanowi dla niego przychodu ze stosunku pracy ani przychodu z nieopłatnych świadczeń. Oddelegowanie do pracy za granicę leży bowiem w interesie pracodawcy – spółki. W konsekwencji na spółce jako płatniku nie ciąży obowiązek ustalania, pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od wartości wskazanych świadczeń, a wnioskodawca nie jest zobowiązany do zadeklarowania wartości tych świadczeń jako przychodu ze stosunku pracy.

Dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Komentarz eksperta

Dominik Starzyk, doradca podatkowy, starszy konsultant w dziale prawnopodatkowym PwC

Komentowane rozstrzygnięcie podtrzymuje stanowisko prezentowane przez fiskusa w kolejnych interpretacjach i stoi w opozycji do ugruntowującej się linii orzeczniczej sądów administracyjnych, zgodnie z którą zapewnienie zakwaterowania powinno być dla pracownika neutralne podatkowo.

Wspieranie pracowników oddelegowanych w procesie relokacji, zwłaszcza poprzez finansowanie zakwaterowania w nowym miejscu wykonywania pracy, jest częstą praktyką wśród pracodawców. Zagadnienie zaliczenia wartości zakwaterowania sfinansowanego przez spółkę jako przychodu pracownika od lat budzi jednak kontrowersje i było wielokrotnie przedmiotem sporów podatników z ofiskusem i analiz sądów administracyjnych.

Konsekwencje podatkowe w zakresie nieodpłatnych świadczeń, w tym w postaci zapewniania pracownikom zakwaterowania, zostały również rozstrzygnięte przez Trybunał Konstytucyjny. Jak wynika z przełomowego wyroku TK z 8 lipca 2014 r. (K 7/13), który stanowi drogowskaz wskazujący kierunek wykładni w odniesieniu do określania, w jakim zakresie świadczenia oferowane pracownikom stanowią przychód podlegający opodatkowaniu, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę czy:

- powstaje korzyści osobista po stronie pracownika,

- świadczenie realizuje interes pracodawcy.

Do niedawna sądy i fiskus stały na stanowisku, że świadczenia w postaci zapewnienia zakwaterowania pracownikom delegowanym stanowią element wynagrodzenia (np. NSA w wyrokach: z 6 marca 2020 r., II FSK 800/18 oraz z 5 lutego 2020 r., II FSK 677/18), który podlega opodatkowaniu.

Sytuacja zmieniła się wraz z precedensowym orzeczeniem NSA z 1 sierpnia 2023 r. (II FSK 270/21), w ślad za którym kolejne rozstrzygnięcia sądów przełamują niekorzystną dla pracowników oraz pracodawców wykładnię. Wynika z nich, że finansowanie mieszkań nie podlega opodatkowaniu (vide: wyroki NSA z: 9 stycznia 2024 r., II FSK 1332/21 i II FSK 434/21 oraz z 6 lutego 2024 r., II FSK 609/21). Stosownie do argumentacji NSA zapewnienie zakwaterowania realizuje przede wszystkim interes pracodawcy, a świadczenia te służą wyłącznie należytemu wykonywaniu obowiązków służbowych, umożliwiając pracę w odległej od miejsca zamieszkania lokalizacji. Sądy zwracają też uwagę na konieczność uwzględnienia przepisów unijnych – dyrektywy 96/71/WE oraz 2014/67/UE, pomimo ich niepełnej implementacji do polskiego porządku prawnego w ustawie dotyczącej delegowania pracowników.

W konsekwencji, przyjmując argumentację prezentowaną w najnowszym orzecznictwie, wydatki dotyczące zakwaterowania na rzecz oddelegowanego pracownika w nowym miejscu wykonywania pracy nie powinny stanowić przysporzenia pracownika, bez względu na to, czy pracownicy delegowani będą zobowiązani do świadczenia pracy na terenie Polski czy innego kraju członkowskiego UE.

Wykładnia prezentowana przez organy podatkowe, w tym w komentowanej interpretacji, pozostaje jednak niekorzystna dla podatników, nawet pomimo orzeczeń sądów administracyjnych, z których płyną zasadniczo odmienne wnioski.

Mając na względzie restrykcyjne podejście dyrektora KIS, najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla pracodawców będzie dokładne przeanalizowanie konsekwencji podatkowych związanych z delegowaniem pracowników jeszcze przed rozpoczęciem świadczenia usług w ramach realizowanych inwestycji, a także złożenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Należy liczyć się z możliwością otrzymania negatywnej odpowiedzi i przygotować się na spór z organem, który jednak – jak jednoznacznie pokazują rozstrzygnięcia sądów – może zakończyć się sukcesem dla pracodawców na etapie rozstrzygania sporu przez WSA lub NSA, tj. z umożliwieniem korzystniejszych rozliczeń bądź – w przypadku podmiotów stosujących ostrożnościowe podejście – z możliwością wystąpienia o zwrot nadpłaconego podatku.