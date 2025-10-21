Wypłata zaległego zysku spółki komandytowej nie zawsze z PIT

Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna oraz spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą) – zgodnie z art. 551 § 1 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.). Może się zdarzyć, że spółka przekształcona (np. spółka z o.o. powstała z przekształcenia spółki komandytowej) dopiero po przekształceniu wypłaci wspólnikowi będącemu osobą fizyczną zyski, które spółka komandytowa wypracowała, zanim jeszcze stała się podatnikiem CIT, tj. przed 1 stycznia 2021 r. Czy w takiej sytuacji powstanie po stronie wspólnika przychód podlegający opodatkowaniu PIT? Czy wypłacająca ten zysk spółka z o.o. będzie płatnikiem PIT od uzyskanego przez wspólnika dochodu? Odpowiedzi na takie pytania udzielił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 14 maja 2025 r. (0115-KDIT1.4011.157.2025.2.MN).