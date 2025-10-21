Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Wypłata zaległego zysku spółki komandytowej nie zawsze z PIT

Jeżeli spółka z o.o., która powstała z przekształcenia spółki komandytowej, wypłaci wspólnikowi – osobie fizycznej „zatrzymany” zysk spółki komandytowej, za okresy, gdy ta spółka nie była podatnikiem CIT, to nie powstaje u tego wspólnika przychód.

Publikacja: 21.10.2025 05:10

Wypłata zaległego zysku spółki komandytowej nie zawsze z PIT

Wypłata zaległego zysku spółki komandytowej nie zawsze z PIT

Foto: Adobe Stock

Marcin Szymankiewicz

Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna oraz spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą) – zgodnie z art. 551 § 1 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.). Może się zdarzyć, że spółka przekształcona (np. spółka z o.o. powstała z przekształcenia spółki komandytowej) dopiero po przekształceniu wypłaci wspólnikowi będącemu osobą fizyczną zyski, które spółka komandytowa wypracowała, zanim jeszcze stała się podatnikiem CIT, tj. przed 1 stycznia 2021 r. Czy w takiej sytuacji powstanie po stronie wspólnika przychód podlegający opodatkowaniu PIT? Czy wypłacająca ten zysk spółka z o.o. będzie płatnikiem PIT od uzyskanego przez wspólnika dochodu? Odpowiedzi na takie pytania udzielił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 14 maja 2025 r. (0115-KDIT1.4011.157.2025.2.MN).

Pozostało jeszcze 89% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Pracownik w terenie – jak rozliczyć PIT
PIT - Źródła przychodu
Pracownik w terenie – jak rozliczyć PIT
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Materiał Promocyjny
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama