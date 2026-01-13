Rzeczpospolita
Jak komplementariusz ustala dochód za prowadzenie spraw spółki

Komplementariuszowi nie przysługuje prawo pomniejszenia przychodu z tytułu prowadzenia spraw spółki komandytowej o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Może natomiast odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne.

Publikacja: 13.01.2026 05:10

Foto: Adobe Stock

Marcin Szymankiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak prawo wpływa na możliwość pomniejszenia przychodu komplementariusza o składki na ubezpieczenie zdrowotne?
  • Kiedy umowa spółki może przewidywać wynagrodzenie dla komplementariusza za prowadzenie spraw spółki komandytowej?
  • W jaki sposób dochód komplementariusza z tytułu prowadzenia spraw spółki jest opodatkowany?
  • Jakie przepisy regulują odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne dla komplementariuszy?
  • Dlaczego wynagrodzenie komplementariusza nie jest podstawą do obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?
  • W jaki sposób organy podatkowe interpretują przepisy dotyczące odliczania składek na ubezpieczenie społeczne?
Za prowadzenie spraw spółki wspólnik nie otrzymuje wynagrodzenia (art. 46 kodeksu spółek handlowych). Jednak w myśl art. 37 § 1 k.s.h. umowa spółki może jednak stanowić inaczej. Wówczas mają zastosowanie postanowienia zawarte w tej umowie. Tym samym przepisy kodeksu spółek handlowych dopuszczają możliwość wypłaty wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki, jeśli zostanie to uregulowane w umowie spółki.

Komplementariusz spółki komandytowej (osoba fizyczna) może zatem – na podstawie umowy – otrzymywać wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki. Wynagrodzenie to, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o PIT, stanowi przychód z innych źródeł, a to oznacza, że jest opodatkowane na zasadach ogólnych, tj. wg skali podatkowej. Dochód ten komplementariusz wykazuje w rocznym zeznaniu podatkowym. Zgodnie z ustawą z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wspólnik spółki komandytowej jest traktowany jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą. Wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki komandytowej nie jest jednak uwzględniane jako podstawa do obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Czy zatem komplementariuszowi przysługuje prawo pomniejszenia przychodu z tytułu prowadzenia spraw spółki komandytowej o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o PIT?

