Co zrobić, żeby nie płacić podatku u źródła od wypłat powyżej 2 mln zł

W przypadku niektórych wypłat do powiązanych podmiotów z siedzibą za granicą należy wziąć pod uwagę przepisy dotyczące tzw. podatku u źródła. Nie jest to rzadki przypadek, gdyż temu podatkowi podlega m.in. wypłata dywidend, odsetek i należności licencyjnych. Jeśli wypłaty te przekroczą 2 mln zł rocznie na rzecz tego samego odbiorcy, to nie będzie możliwe automatyczne stosowanie zwolnienia z podatku. Zastosowanie znajdzie wówczas tzw. mechanizm pay and refund (najpierw płać, później odzyskaj) zakładający obowiązkowy pobór podatku i następnie prawo do ubiegania się o jego zwrot (po spełnieniu wymaganych warunków). Ustawodawca udostępnił jednak dwie możliwości uniknięcia stosowania tego mechanizmu. Do decyzji polskiego płatnika pozostaje, która opcja będzie w danym przypadku bardziej odpowiednia. Odpowiedź na to pytanie często nie jest oczywista.