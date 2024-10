Przekazywanie firm i majątku pomiędzy pokoleniami to proces, który wymaga nie tylko starannego planowania, ale – jak się okazuje – także znajomości szczegółowych przepisów podatkowych. Systemy opodatkowania spadków w Europie różnią się w zależności od kraju, a Polska – choć ma dość szerokie zwolnienia podatkowe dla najbliższej rodziny – pod pewnymi względami stanowi wyjątek. W wielu krajach Unii Europejskiej istnieje podatek od spadków, ale jego stawki oraz kwoty wolne od podatku znacząco się różnią. Na przykład w Niemczech i Francji opodatkowanie spadków jest znacznie bardziej rozbudowane i często wyższe niż w Polsce, zwłaszcza w przypadku dużych majątków. Niemcy oferują wysokie kwoty wolne od podatku (do 500 tys. euro dla małżonków), ale przy większych majątkach stawki podatkowe mogą wynosić nawet 30 proc. W Wielkiej Brytanii podstawowa stawka podatku od spadków wynosi 40 proc. dla majątków przekraczających próg 325 tys. funtów. Z kolei w Polsce najbliżsi członkowie rodziny mogą korzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków. To korzystne rozwiązanie sprawia, że Polska oferuje jedno z bardziej liberalnych podejść do opodatkowania dziedziczenia, co jednak nie oznacza, że zasady te są proste. Dziedziczenie w Polsce może wiązać się z wieloma trudnościami od strony prawnej i podatkowej, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z różnymi formami prawnymi dziedziczonych przedsiębiorstw, a spadkobiercami są osoby z różnych grup podatkowych, np. dalsza rodzina.