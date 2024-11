Odbywanie podróży służbowej prywatnym samochodem pracownika jest powszechną praktyką, wobec czego rozliczenie kosztów ponoszonych z tego tytułu przez pracodawcę nie budzi większych wątpliwości. Co do zasady istnieje związek przyczynowo-skutkowy między wydatkami na zwrot kosztów podróży służbowych odbywanych przez pracowników a przychodami podatnika. Wydatki te są bowiem ponoszone w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów, a więc mogą stanowić koszty uzyskania przychodów na podstawie ogólnych przesłanek wskazanych w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Należy jednak wskazać, że wydatki związane z podróżą służbową z wykorzystaniem samochodów prywatnych pracowników podlegają limitowaniu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 30 ustawy o CIT. Zgodnie z przywołaną regulacją nie uważa się za koszy uzyskania przychodu wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika:

- w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) – w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu,

- w jazdach lokalnych

– w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo w wysokości przekraczającej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra (tylko do wysokości kilometrówki).

Wydatki z tytułu używania samochodu

Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „wydatki z tytułu używania” samochodu. Odwołując się do znaczenia tego terminu funkcjonującego w języku powszechnym należy jednak wskazać, że wydatek to „suma, która ma być wydana albo suma wydana na coś”, zaś „używać” oznacza „stosować coś, użytkować, robić z czegoś użytek, posłużyć się czymś, zastosować coś jako środek, narzędzie” (Uniwersalny słownik języka polskiego, serwis internetowy WN PWN). Z kolei „tytuł” to m.in. „podstawa czegoś lub powód do czegoś”. „Z tytułu” oznacza „z jakiegoś powodu”. Należy zatem przyjąć, że wydatki z „tytułu używania samochodu” to sumy wydane z powodu posługiwania się tym samochodem, korzystania z niego, wynikające z posługiwania się samochodem i korzystania z niego. Koszty używania samochodu osobowego, w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 30 ustawy o CIT nie oznaczają zatem wyłącznie stricte kosztów jego eksploatacji (np. kosztów paliwa), lecz stanowią kategorię pojęciowo szerszą.

W rozumieniu przywołanej regulacji wszelkie wydatki związane z korzystaniem z samochodu, w tym także koszty parkingu, autostrad itp. limitowane są „kilometrówką” (zob. interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 maja 2020 r., 0111-KDIB1-2.4010.111.2020.2.SK, z 19 czerwca 2023 r., 0114-KDIP2-2.4010.211.2023.1.IN oraz z 29 października 2018 r., 0111- KDIB2-1.4010.334.2018.4.AT, a także wyrok WSA w Szczecinie z 24 maja 2018 r., I SA/Sz 216/18).

Ustawowe definicje

Zgodnie z art. 4a pkt 9a ustawy o CIT samochód osobowy to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą (z pewnymi wyjątkami).

Warto zauważyć, że w art. 16 ust. 1 pkt 30 ustawy o CIT mowa jest o „samochodzie”, natomiast w art. 4a pkt 9a znajduje się definicja „samochodu osobowego”. Niemniej jednak zdaniem autora, dla określenia czym jest „samochód” z art. 16 ust. 1 pkt 30 ustawy o CIT, należy odwołać się do definicji z art. 4a pkt 9a ustawy.

Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazdem samochodowym jest pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego. Pojazdem samochodowym jest zatem – obok samochodów osobowych i pozostałych o masie całkowitej do 3,5 tony – także np. quad czy motocykl.

Ograniczenia przy motocyklu jak przy samochodzie

Oznacza to, że do podróży służbowej prywatnym motocyklem należy stosować ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w celu odbycia podróży służbowej, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 30 ustawy o CIT. Wydatki te mogą zatem stanowić koszty uzyskania przychodów do wysokości określonej w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, czyli do wysokości tzw. kilometrówki. Zgodnie z ww. rozporządzeniem stawka za 1 kilometr przebiegu dla motocykla nie może być wyższa niż 0,69 zł.

Ewidencja przebiegu pojazdu

Co ważne, przebieg pojazdu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 30 ustawy o CIT, powinien być udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu, potwierdzonej przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać co najmniej następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za jeden kilometr przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane. W przypadku braku tej ewidencji, wydatki z tytułu używania samochodów nie stanowią kosztu uzyskania przychodów (art. 16 ust. 5 ustawy o CIT).

Wysokość zwrotu kosztów a kilometrówka

Podsumowując, jeśli zwrot kosztów ponoszonych przez pracownika z tytułu odbywanej przez niego podróży służbowej prywatnym motocyklem przekracza wysokość kilometrówki (przykładowo, gdy pracownik ponosił także inne wydatki, jak opłaty za autostrady, parkingi itp.), to pracodawca nie będzie mógł zaliczyć tego pełnego kosztu do kosztów uzyskania przychodów.

Na marginesie należy dodać, że nie zmienia to faktu, iż pracownikowi przysługuje zwrot wszelkich poniesionych przez niego kosztów w związku odbywaną podróżą służbową, wymienionych w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Wniosek pracownika o zwrot kosztów, zgoda pracodawcy

Na koniec warto dodać, że zgodnie z § 3 tego rozporządzenia środek transportu właściwy do odbycia podróży krajowej lub podróży zagranicznej, a także jego rodzaj i klasę, określa pracodawca. Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży krajowej lub podróży zagranicznej samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy. Oznacza, to że w przypadku odbywania podróży służbowej swoim środkiem transportu pracownik powinien złożyć stosowny wniosek, a pracodawca wyrazić zgodę na jego używanie. W praktyce zazwyczaj pracodawca wskazuje na poleceniu wyjazdu służbowego numer rejestracyjny pojazdu pracownika, co jest równoznaczne ze złożeniem wniosku (pracownik podając numer składa wniosek, a wpisując numer pracodawca wyraża zgodę na podróż własnym autem).

