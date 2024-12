Kiedy czynsz wypłacany wspólnikom nie jest ukrytym zyskiem

Jeżeli umowa dzierżawy zawarta przez spółkę ze wspólnikami wynika z faktycznego zapotrzebowania spółki, wysokość czynszu ustalono na warunkach rynkowych i nie będzie on związany z prawem do udziału w zysku spółki, to nie jest on ukrytym zyskiem.