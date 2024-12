Podmiot świadczący usługi związane z wdrożeniem procedury zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalisty może utracić zwolnienie z VAT. Nie zawsze ma to miejsce. Utrata zwolnienia nastąpi, gdy czynności przedsiębiorcy spełnią przesłanki doradztwa w zakresie obsługi zgłoszeń nieprawidłowości czy pomocy w wyznaczeniu osób do obsługi zgłoszeń – wynika ze stanowiska Ministerstwa Finansów.

Reklama

W piśmie z 26 listopada br. Ministerstwo Finansów odpowiedziało na dziennikarskie pytanie o to, czy podmioty świadczące w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub na zlecenie usługi związane z wdrożeniem procedury zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalisty, polegające m.in. na doradztwie w zakresie obsługi zgłoszeń nieprawidłowości oraz pomocy w wyznaczaniu osób do obsługi tych zgłoszeń, automatycznie tracą prawo do tzw. zwolnienia podmiotowego z VAT. Zgodnie bowiem z art. 113 ust. 13 ustawy o VAT zwolnienie z tego podatku ze względu na nieprzekroczenie w poprzednim roku podatkowym sprzedaży w wysokości 200 tys. zł netto (w przypadku podmiotów rozpoczynających prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego – ww. kwoty proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności gospodarczej) nie znajduje zastosowania w odniesieniu m.in. do usług doradztwa czy usług prawniczych, do których mogą należeć usługi opisane w zapytaniu. Podatnicy świadczący takie usługi zobowiązani są do zarejestrowania się jako podatnicy VAT czynni i rozliczania podatku, nawet jeśli wartość ich sprzedaży nie przekroczyła tego limitu.

W myśl obowiązującej od 25 września 2024 r. ustawy o ochronie sygnalistów sygnalista to osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.

W opinii Ministerstwa Finansów w odniesieniu do wskazanych w zapytaniu usług związanych z wdrożeniem procedury zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalisty, polegających m.in. na doradztwie w zakresie obsługi zgłoszeń nieprawidłowości oraz pomocy w wyznaczeniu osoby lub grupy osób do obsługi zgłoszeń, może mieć zastosowanie wyłączenie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT. Brak zwolnienia może bowiem mieć miejsce, gdy celem wykonywanych czynności jest np. udzielanie porad, opinii czy też innych wyjaśnień, które mogłoby stanowić podstawę do podjęcia rozstrzygnięcia czy decyzji przez określony podmiot (usługobiorcę). Czynności tego rodzaju spełnią wówczas przesłanki usług doradczych i jako takie pozbawią usługodawcę prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT. Zdaniem ministerstwa do stwierdzenia tego konieczne jest każdorazowe, indywidualne przeanalizowanie okoliczności sprawy, z uwzględnieniem treści umowy łączącej strony.

Reklama

Autor jest konsultantem podatkowym w Tributis Group Sp. z o.o.

Podstawa prawna:

- art. 113 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r., poz. 361 ze zm.)

- https://eureka.mf.gov.pl/informacje/podglad/615478