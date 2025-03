Kiedy konieczna jest aktualizacja analizy porównawczej dla pożyczki

Stosownie do punktu 5.38 Wytycznych OECD aby uprościć obciążenia związane z przestrzeganiem przepisów, administracje podatkowe mogą ustalić, jeśli warunki operacyjne pozostają niezmienione, że wyszukiwanie w bazach danych, tj. podmiotów czy transakcji porównywalnych, ma być aktualizowane co trzy lata, a nie co rok. Aby jednak można było rzetelnie zastosować zasadę arm’s length, dane finansowe dotyczące porównywalnych podmiotów lub transakcji powinny być aktualizowane corocznie.

Przepisy krajowe o cenach transferowych