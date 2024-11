Skąd się wzięło dwukrotne zwiększenie liczby fałszywych faktur VAT wykrytych przez Krajową Administrację Skarbową? Kontrolerzy od stycznia do września zidentyfikowali ich 220 tys., a to oznacza 100-proc. wzrost w stosunku do takiego samego okresu ubiegłego roku – przyznaje Ministerstwo Finansów. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” z 18 listopada wiceminister finansów Zbigniew Stawicki stwierdził, że świadczy to o coraz bardziej skutecznym wykrywaniu tych patologii. Przyznał też, że jego resort pracuje nad głębszą analizą tego zjawiska, a raport na ten temat zostanie ogłoszony na początku 2025 r.