Aktualizacja: 02.10.2025 15:38 Publikacja: 02.10.2025 12:16
Foto: Adobe Stock
Chodzi o projekt ustawy przyjęty w efekcie prac sejmowej Komisji ds. Deregulacji, kierowanej przez posła Ryszarda Petru, dotyczący zmian w przepisach mających na celu poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce (druk nr 1227).
Jak podkreślono w oświadczeniu Rady Przedsiębiorczości, projekt zawiera rozwiązania korzystne dla przedsiębiorców oraz wszystkich podatników. "Szczególne znaczenie ma proponowane ograniczenie negatywnych skutków przeciągających się kontroli skarbowych. Od lat zarówno Rada Przedsiębiorczości, jak i środowiska przedsiębiorców skupione wokół inicjatywy deregulacyjnej SprawdzaMy, współpracującej z polskim rządem, apelowały o takie zmiany. To ważny krok w stronę budowy bardziej sprawiedliwego i przewidywalnego systemu podatkowego, a także ułatwienia życia przedsiębiorcom" – czytamy.
Projekt ustawy przewiduje m.in:
W ocenie Rady Przedsiębiorczości zmiany te przyczynią się do:
• Ochrony przed skutkami przewlekłości postępowań, które obecnie nadmiernie obciążają przedsiębiorców.
• Wzmocnienia poczucia sprawiedliwości i bezpieczeństwa prawnego wśród wszystkich podatników.
• Zwiększenia dyscypliny organów podatkowych, które będą musiały działać szybciej i skuteczniej.
• Wsparcia inwestycji i rozwoju firm, dzięki wyższym limitom jednorazowej amortyzacji składników majątku firmy.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Chodzi o projekt ustawy przyjęty w efekcie prac sejmowej Komisji ds. Deregulacji, kierowanej przez posła Ryszarda Petru, dotyczący zmian w przepisach mających na celu poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce (druk nr 1227).
Jak podkreślono w oświadczeniu Rady Przedsiębiorczości, projekt zawiera rozwiązania korzystne dla przedsiębiorców oraz wszystkich podatników. "Szczególne znaczenie ma proponowane ograniczenie negatywnych skutków przeciągających się kontroli skarbowych. Od lat zarówno Rada Przedsiębiorczości, jak i środowiska przedsiębiorców skupione wokół inicjatywy deregulacyjnej SprawdzaMy, współpracującej z polskim rządem, apelowały o takie zmiany. To ważny krok w stronę budowy bardziej sprawiedliwego i przewidywalnego systemu podatkowego, a także ułatwienia życia przedsiębiorcom" – czytamy.
1 stycznia 2026 roku wejdą w życie istotne zmiany w PIT i CIT dla przedsiębiorców działających w ramach Polskiej...
Jeżeli wspólnik realizuje odpłatnie na rzecz spółki z o.o. świadczenia niepieniężne, to wynagrodzenie za nie moż...
Danina cukrowa ma być nie tylko wyższa, ale też sprawniej pobierana. Projekt ustawy porządkuje definicje i zasad...
Krajowy podatek minimalny miał być batem na spółki unikające opodatkowania i transferujące zyski za granicę po t...
Organ podatkowy odmówi wnioskodawcy wydania interpretacji indywidualnej, gdy będzie miał uzasadnione przypuszcze...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas