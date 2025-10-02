Chodzi o projekt ustawy przyjęty w efekcie prac sejmowej Komisji ds. Deregulacji, kierowanej przez posła Ryszarda Petru, dotyczący zmian w przepisach mających na celu poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce (druk nr 1227).

Jak podkreślono w oświadczeniu Rady Przedsiębiorczości, projekt zawiera rozwiązania korzystne dla przedsiębiorców oraz wszystkich podatników. "Szczególne znaczenie ma proponowane ograniczenie negatywnych skutków przeciągających się kontroli skarbowych. Od lat zarówno Rada Przedsiębiorczości, jak i środowiska przedsiębiorców skupione wokół inicjatywy deregulacyjnej SprawdzaMy, współpracującej z polskim rządem, apelowały o takie zmiany. To ważny krok w stronę budowy bardziej sprawiedliwego i przewidywalnego systemu podatkowego, a także ułatwienia życia przedsiębiorcom" – czytamy.

Co zawiera projekt ustawy

Projekt ustawy przewiduje m.in:

Ograniczenie możliwości zawieszania biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych w sytuacjach, gdy postępowania karno-skarbowe wszczynane są w czasie, gdy toczy się jeszcze postępowanie podatkowe.

Podniesienie limitu jednorazowej amortyzacji dla fabrycznie nowych środków trwałych do 300 000 zł (obecnie 100 000 zł) oraz podniesienie limitu uprawniającego do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów (bez konieczności dokonywania odpisów amortyzacyjnych) składników majątku o wartości nieprzekraczającej 15 000 zł (obecnie 10 000 zł), co będzie stanowić zachętę do inwestycji w środki trwałe oraz przyczyni się do poprawy płynności finansowej firm.

W ocenie Rady Przedsiębiorczości zmiany te przyczynią się do:

• Ochrony przed skutkami przewlekłości postępowań, które obecnie nadmiernie obciążają przedsiębiorców.

• Wzmocnienia poczucia sprawiedliwości i bezpieczeństwa prawnego wśród wszystkich podatników.

• Zwiększenia dyscypliny organów podatkowych, które będą musiały działać szybciej i skuteczniej.

• Wsparcia inwestycji i rozwoju firm, dzięki wyższym limitom jednorazowej amortyzacji składników majątku firmy.