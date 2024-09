Sygnaliści mogą ujawnić nieprawidłowości w mediach społecznościowych

Do uregulowania kwestii sygnalistów zobligowały Polskę przepisy unijnej dyrektywy 2019/1937. W efekcie do 25 września firmy będą musiały wdrożyć procedury wewnętrzne w tym zakresie. Do 25 grudnia powinny działać też procedury zgłoszeń zewnętrznych. Co do zasady sygnalista przy raportowaniu nieprawidłowości musi skorzystać w pierwszej kolejności z kanałów zewnętrznych lub wewnętrznych. Wyjątkiem od tej reguły jest ujawnienie publiczne.

Sygnaliści i ujawnienie publiczne