Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Jakie prawa ma podatnik w trakcie kontroli i postępowania

W razie sporu podatnik jest w znacznie słabszej pozycji niż fiskus, który jest wierzycielem w stosunku prawnopodatkowym, a jednocześnie orzeka o należnej mu kwocie. Dlatego wprowadzono gwarancje, które chronią podatnika podczas kontroli i postępowania.

Publikacja: 12.01.2026 05:20

Jakie prawa ma podatnik w trakcie kontroli i postępowania

Jakie prawa ma podatnik w trakcie kontroli i postępowania

Foto: Adobe Stock

Dominika Kasińska, Julia Cebula

SPIS TREŚCI

  1. Uprawnienia podatnika podczas kontroli – podstawy prawne
  2. Prawa podatnika podczas czynności sprawdzających
  3. Prawa podatnika w czasie postępowania podatkowego
  4. Ograniczenia i obowiązki podatnika podczas kontroli i postępowania podatkowego
  5. Zdaniem autorki
  6. Współdziałanie podatnika z organem podatkowym

Nakładanie podatków jest wyrazem jednostronnego aktu władztwa państwa nad obywatelami. Nie jest tajemnicą, że akt ten stanowi przede wszystkim realizację celów fiskalnych związanych z finansowaniem zadań publicznych. W krajach o ustroju demokratycznym wymaga się przestrzegania zasady wzajemnej lojalności między władzą publiczną a obywatelami. Chodzi przede wszystkim o utrzymanie równowagi między potrzebami finansowymi państwa a prawami jednostki.

Zasada lojalności ma też za zadanie gwarantować podatnikom rzetelne postępowanie administracyjne i sądowe oraz chronić ich przed nadmierną ingerencją organów podatkowych w sferę prywatną. Innymi słowy, przepisy powinny zabezpieczać interes jednostki przed nieprawidłowościami w procesie stanowienia i stosowania prawa podatkowego. Niestety od wielu lat obserwujemy znaczne obniżenie poziomu zaufania obywateli do państwa, zwłaszcza w relacji organy administracji publicznej – podatnik. Przedsiębiorcy narzekają na zbyt rygorystyczne podejście organów podatkowych do podejmowanych przez nich decyzji biznesowych, chociażby ze względu na coraz częstsze i mocno angażujące kontrole podatkowe. Nie polepsza tej sytuacji duża dysproporcja między zakresem praw podatników a uprawnieniami i narzędziami, jakimi dysponuje fiskus.

Pozostało jeszcze 91% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Czasami nie ma sposobu, żeby ścigać podatkowego dłużnika za granicą
Prawo podatkowe
Czasami nie ma sposobu, żeby ścigać podatkowego dłużnika
Kontrola podatkowa – jak się do niej przygotować
Prawo podatkowe
Kontrola podatkowa – jak się do niej przygotować
Grudzień to dla osób zajmujących się podatkami intensywny czas.
Prawo podatkowe
Julita Karaś-Gasparska: Pracowity koniec roku
Kontrola celno-skarbowa w firmie
Prawo podatkowe
Kontrola celno-skarbowa w firmie
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Fiskus ma obowiązek rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika
Prawo podatkowe
Fiskus ma obowiązek rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie