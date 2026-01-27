Już jutro wejdzie w życie tzw. mała nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która m.in. doprecyzowała zasady udziału w walnych zgromadzeniach, a także wprowadziła ułatwienia w dochodzeniu praw przez członków spółdzielni. Zgodnie z nowymi przepisami pełnomocnikiem podczas walnego zgromadzenia spółdzielni będą mogli być tylko: adwokaci lub radcowie prawni, członkowie tej samej spółdzielni oraz osoby bliskie członka spółdzielni (przede wszystkim: małżonek, rodzeństwo, rodzice, dziadkowie, dzieci lub wnuki), z wyłączeniem osób pozostających faktycznie we wspólnym pożyciu, czyli konkubentów. Przy głosowaniu mającym na celu wybór lub odwołanie członków organów spółdzielni powoływanie pełnomocnika nie będzie w ogóle możliwe. Najnowsze zmiany to także koniec z rozwiązaniami wprowadzonymi przez tzw. specustawę covidową, czyli z głosowaniem zdalnym. Powrót do walnych zgromadzeń w stacjonarnej formie ma zwiększyć kontrolę nad działalnością spółdzielni oraz jej organów. Dzięki nowelizacji łatwiej będzie także dochodzić przed sądem roszczeń o przeniesienie własności lokali w razie bezczynności spółdzielni.

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, „nowelizacja sprawia, że skończy się ustanawianie pełnomocników reprezentujących wąskie interesy tylko części spółdzielców i przegłosowywanie uchwał bez prawdziwych zebrań”. Przed zmianą (obecnie) przepisy dają bowiem pełną swobodę członkowi spółdzielni w wyborze pełnomocnika, co jest źródłem patologii (zdarzało się nieuczciwe zdobywanie pełnomocnictw i podejmowanie uchwał dających korzyści określonym osobom). Eksperci nie podchodzą jednak z entuzjazmem do wprowadzonych zmian, uważając, że nowe przepisy nie wyeliminują patologicznych działań, za to wprowadzą wiele zamieszania i nałożą na osoby organizujące walne zgromadzenia obowiązek zbierania oświadczeń od pełnomocników bez możliwości ich weryfikacji. Szczegółowo na temat wprowadzonych zmian piszemy w artykule pt. „Spółdzielnia jako producent energii – fotowoltaika, rozliczenia i pułapki prawne”.

Piszemy dziś także o zmianach w podatku od towarów i usług. VAT jest jednym z najistotniejszych obciążeń fiskalnych dla przedsiębiorców, a jednocześnie jednym z najbardziej złożonych obszarów rozliczeń podatkowych, wymagającym stałego monitorowania zmian legislacyjnych. W tym roku w centrum uwagi znajdują się obowiązki związane z Krajowym Systemem e-Faktur, które dla największych przedsiębiorców zaczną obowiązywać już od 1 lutego. W dzisiejszym dodatku nie piszemy o KSeF, omawiamy natomiast inne ważne zmiany w zakresie VAT: nowe struktury elektronicznego raportowania JPK_VAT, podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego, a także niewielkie zmiany limitów dla tzw. małych podatników (VAT – zmiany w 2026 roku to nie tylko KSeF).

Zapraszam do lektury poradnika Biznes-bezpieczna firma.