Przypomnijmy, że rząd skierował niedawno do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, który rozszerza kompetencje jej inspektorów. Będą oni mogli ustalać, że zarobkujący np. na podstawie umowy zlecenia lub B2B, tak naprawdę jest na etacie. Obecnie tylko sąd ma taką możliwość. Decyzja w tej sprawie będzie wskazywać m.in. rodzaj umowy zawartej między stronami (np. umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony), datę jej zawarcia i rozpoczęcia pracy, rodzaj i miejsce wykonywania obowiązków służbowych, wymiar czasu pracy oraz wysokość wynagrodzenia.