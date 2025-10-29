Rzeczpospolita
Przedsiębiorcy poniosą koszty błędnych decyzji inspektorów

Zdaniem ekspertów, wszystko wskazuje na to, że Państwa Inspekcja Pracy chce się zabezpieczyć na wypadek przegranej w sądzie.

Publikacja: 29.10.2025 04:45

Rząd skierował niedawno do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, który rozszerza kompetencje jej inspektorów.

Foto: PAP/Tomasz Waszczuk

Paulina Szewioła

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zmiany w kompetencjach Państwowej Inspekcji Pracy są planowane?
  • Kto ponosi koszty, gdy sąd podważy decyzję przekształceniową inspektorów?
  • Jakie mogą być konsekwencje natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnych?
  • Kto będzie odpowiedzialny za odszkodowania związane z błędnymi decyzjami inspektorów?
  • Jakie są zastrzeżenia do terminu wprowadzenia nowej ustawy o PIP?
Przypomnijmy, że rząd skierował niedawno do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, który rozszerza kompetencje jej inspektorów. Będą oni mogli ustalać, że zarobkujący np. na podstawie umowy zlecenia lub B2B, tak naprawdę jest na etacie. Obecnie tylko sąd ma taką możliwość. Decyzja w tej sprawie będzie wskazywać m.in. rodzaj umowy zawartej między stronami (np. umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony), datę jej zawarcia i rozpoczęcia pracy, rodzaj i miejsce wykonywania obowiązków służbowych, wymiar czasu pracy oraz wysokość wynagrodzenia. 

