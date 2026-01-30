Staże są jednym z kluczowych instrumentów ułatwiających młodym osobom wejście na rynek pracy, zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności, których często nie zapewnia sama edukacja formalna. Jednocześnie przez długi czas pozostawały one obszarem niedostatecznie uregulowanym, co mogło sprzyjać nadużyciom, w tym zastępowaniu etatów nieodpłatną lub nisko wynagradzaną pracą stażystów.

W efekcie rządzący dostrzegli potrzebę wzmocnienia ochrony młodych osób odbywających staże oraz uporządkowania zasad ich organizowania. W tym celu zaproponowali projekt ustawy, który jest już po etapie konsultacji. O szczegółach pisaliśmy w „RZ” nr 278/2025. „Rzeczpospolita” poznała uwagi organizacji pracodawców i przedsiębiorców do tych propozycji. Wynika z nich, że wprowadzenie nowych rozwiązań rodzi po stronie biznesu szereg obaw.