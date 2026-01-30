Rzeczpospolita
Pomoc młodym czy wylewanie dziecka z kąpielą? Biznes ma uwagi do zmian w stażach

Eksperci uważają, że projekt zaostrzający warunki przyjmowania na staż jest przeregulowany i nie rozwiąże problemów z ich dostępnością.

Publikacja: 30.01.2026 04:46

Foto: Adobe Stock

Paulina Szewioła

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są główne zastrzeżenia przedsiębiorców do projektu zaostrzającego warunki przyjmowania na staż?
  • Dlaczego eksperci uważają, że dostępność staży jest kluczowym problemem do rozwiązania?
  • Jakie są potencjalne skutki wprowadzenia obowiązku odpłatności za staże dla młodych osób w mniejszych ośrodkach miejskich?
  • Dlaczego pracodawcy obawiają się wysokich kar za wykroczenia przeciwko prawom stażysty?
Staże są jednym z kluczowych instrumentów ułatwiających młodym osobom wejście na rynek pracy, zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności, których często nie zapewnia sama edukacja formalna. Jednocześnie przez długi czas pozostawały one obszarem niedostatecznie uregulowanym, co mogło sprzyjać nadużyciom, w tym zastępowaniu etatów nieodpłatną lub nisko wynagradzaną pracą stażystów. 

W efekcie rządzący dostrzegli potrzebę wzmocnienia ochrony młodych osób odbywających staże oraz uporządkowania zasad ich organizowania. W tym celu zaproponowali projekt ustawy, który jest już po etapie konsultacji. O szczegółach pisaliśmy w „RZ” nr 278/2025. „Rzeczpospolita” poznała uwagi organizacji pracodawców i przedsiębiorców do tych propozycji. Wynika z nich, że wprowadzenie nowych rozwiązań rodzi po stronie biznesu szereg obaw.

