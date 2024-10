Jak wygląda rynek pracy top menedżerów? Ożywienie i stagnacja jednocześnie

Od stycznia do września tego roku na portalu Pracuj.pl opublikowano prawie 5,7 tys. ofert pracy dla menedżerów C-level, czyli kadry zarządzającej i kluczowych dyrektorów. To podobny wynik jak rok wcześniej, gdy mieli oni do wyboru o kilkadziesiąt ogłoszeń więcej.

Nie jest to jednak pełna informacja o rynku pracy top menedżerów. Kandydatów na najwyższe stanowiska nie szuka się raczej poprzez oferty na portalach rekrutacyjnych. Zazwyczaj pracodawcy robią to za pośrednictwem firm executive search, czyli łowców menedżerskich głów. I dzisiaj część z nich twierdzi, że bieżący rok jest okresem bardzo intensywnej pracy, co wynika – nie tylko zresztą w Polsce – przede wszystkim z wymiany kadry menedżerskiej.