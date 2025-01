Nowe granty z UE. Jak zwiększyć szanse na ich pozyskanie? Tych błędów unikaj

– Najszybciej wzrastającym sektorem gospodarki jest ten, w którym jest najwięcej innowacji. Istotnym efektem innowacji jest ich wpływ na wzrost gospodarczy. To właśnie dzięki innowacjom możliwe jest zwiększenie wydajności przy takich samych nakładach. Wraz ze wzrostem wydajności zwiększa się także liczba towarów i usług, co oznacza, że gospodarka się rozwija. Równie ważnym czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju gospodarczego jest postępująca internacjonalizacja firm. Dla wielu firm dostęp do międzynarodowych rynków to szansa na zwiększenie konkurencyjności i dalszy rozwój – przekonuje Izabela Fiszer, zastępca dyrektora w Departamencie Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.