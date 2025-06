Mniejsze firmy zyskują na atrakcyjności jako pracodawcy

Ponad połowa aktywnych zawodowo Polaków (53 proc.) twierdzi, że mając do wyboru dwie takie same oferty pracy – jedną z korporacji, a drugą z małej firmy – wybraliby pracę w małej firmie. Na korporację zdecydowałoby się ponaddwukrotnie mniej osób (24 proc.) – wynika z raportu enel-med „Łączy nas zdrowie. W MŚP”, który „Rzeczpospolita” opisuje jako pierwsza.

– Wyniki raportu to ważny sygnał: mniejsi pracodawcy mają naturalny potencjał, by przyciągać talenty – wystarczy, że ich oferta będzie kompletna i dopasowana do potrzeb – podkreśla Jacek Rozwadowski, prezes enel-med, komentując raport, który powstał na podstawie kwietniowego badania prawie 1,1 tys. aktywnych zawodowo dorosłych oraz 330 przedsiębiorców z sektora MŚP.