Tylko w opiece zdrowotnej i farmacji oraz w FMCG końcówka roku może przynieść wyraźną poprawę nastrojów na rynku pracy. W tych dwóch sektorach największa jest przewaga firm, które będą tworzyć nowe miejsca pracy nad tymi, które planują kadrowe cięcia – wynika z udostępnionego „Rzeczpospolitej” barometru agencji zatrudnienia ManpowerGroup, który na podstawie badania 525 firm analizuje nastroje pracodawców.

Jak z niego wynika, nie są one złe, skoro w całej badanej grupie i w każdym sektorze przeważają optymiści. Łącznie, w IV kwartale tego roku 28 proc. przedsiębiorstw zamierza zwiększać zatrudnienie, podczas gdy 18 proc. będzie je ograniczać.