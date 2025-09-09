Rzeczpospolita
W jakich branżach przybędzie najwięcej miejsc pracy? Na ożywienie trzeba poczekać

Co prawda więcej firm zamierza w IV kwartale zwiększać niż ograniczać zatrudnienie, ale przewaga tych optymistów jest znacząco mniejsza niż w końcówce 2024 roku. Firmy na razie czekają na więcej sygnałów poprawy w otoczeniu.

Publikacja: 09.09.2025 05:03

Foto: Adobe stock

Anita Błaszczak

Tylko w opiece zdrowotnej i farmacji oraz w FMCG końcówka roku może przynieść wyraźną poprawę nastrojów na rynku pracy. W tych dwóch sektorach największa jest przewaga firm, które będą tworzyć nowe miejsca pracy nad tymi, które planują kadrowe cięcia – wynika z udostępnionego „Rzeczpospolitej” barometru agencji zatrudnienia ManpowerGroup, który na podstawie badania 525 firm analizuje nastroje pracodawców.

Jak z niego wynika, nie są one złe, skoro w całej badanej grupie i w każdym sektorze przeważają optymiści. Łącznie, w  IV kwartale tego roku 28 proc. przedsiębiorstw zamierza zwiększać zatrudnienie, podczas gdy 18 proc. będzie je ograniczać.

