Szerszy obraz sposobu stosowania regulacji z art. 1441 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wymaga odniesienia się do orzecznictwa sądów powszechnych. Godne uwagi jest ogólne spostrzeżenie, że to właśnie przed sądami powszechnymi dochodzi do realizacji zasady bezpośredniości, to właśnie sądy powszechne mają tę możliwość zaobserwowania wielu cennych okoliczności, które mogą się okazać nie aż tak wyraziste na późniejszych etapach postępowania. Ma to znaczenie zwłaszcza w sprawach, których przedmiot wymusza bardziej emocjonalne podejście stron, jak np. w sprawach alimentacyjnych (niezależnie już od tego, iż niedopuszczalna jest skarga kasacyjna w sprawach o alimenty – art. 3982 § 2 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego).