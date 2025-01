Treść jej art. 8 ust. 2, zgodnie z którym przepisy konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że stanowi ona inaczej, nie powinien przecież budzić wątpliwości. Wątpliwości powinno raczej budzić odmawianie stosowania tych uregulowań z powoływaniem się na zbyt generalny i abstrakcyjny charakter regulacji zawartych w Konstytucji RP.

Jej generalny i abstrakcyjny charakter wiązać przecież należy z założeniem jej ponadczasowości, a przynajmniej dłuższego i bardziej stabilnego jej trwania niż podkonstytucyjne akty normatywne, nie zaś z tym, że trudno wywieść czy wyinterpretować z jej przepisów skonkretyzowaną normę prawną i ją zastosować w konkretnej sprawie. Przecież jest wiele przepisów podkonstytucyjnych, których treść jest jeszcze bardziej szeroka wobec użycia klauzul generalnych, a jednak są wykładane i stosowane.

Konstytucja RP, będąc popartą aksjologią uznawaną przez Naród Polski/wszystkich obywateli Rzeczypospolitej, a przynajmniej jej większą część, jest właśnie dlatego abstrakcyjna i generalna, aby umożliwić zmianę jej interpretacji i stosowania z uwzględnieniem zmieniającej się aksjologii, wartości, które z uwagi na postęp nauki, wiedzy, techniki, procesy geopolityczne, procesy rynkowe, uwarunkowania społeczne, świadomość społeczną itp. podlegają również modyfikacjom. Nie przeczy to jednak temu – jak w przypadku wspomnianych wcześniej klauzul generalnych – aby na bieżąco odcienie tych wartości uwzględniać przy bezpośrednim stosowaniu norm Konstytucji RP.

Normy ustawy zasadniczej, jak również jej aksjologiczne tło jest przecież po to stworzone, aby zabezpieczyć dosłownie każdą jednostkę w każdej sprawie przed antykonstytucyjnym bezprawiem. To do nich można i powinno się odwoływać, a nawet gdy „konstytucja stanowi inaczej”, delegując do normatywnego aktu podkonstytucyjnego, to przecież ten akt i tak musi wypełniać wytyczne i wartości konstytucyjne (stosowanie pośrednie, wykładnia prokonstytucyjna).

Ów generalny i abstrakcyjny charakter regulacji Konstytucji RP nie występuje w każdym przypadku, a nawet jeśli zachodzi, to przecież konkretyzacji doznaje poprzez wykładnię i stosowanie w zindywidualizowanych sprawach. Tak się przecież „ujednoznacznia” i stabilizuje bardziej ogólne uregulowania, a przez to umacnia takie regulacje, aby nikt nagle nie próbował narzucić nieustabilizowanej interpretacji przepisów, niepopartej wyjątkowo doniosłymi racjami i powszechnie przekonującą argumentacją. Jeszcze raz należy zaznaczyć – ten akt powinien być interpretowany i stosowany bezpośrednio jak najpełniej celem zapewnienia stabilnej ochrony każdemu, kto miałby być dotknięty ustawowym bezprawiem.

W orzecznictwie niestety niekiedy podchodzono do bezpośredniego stosowania Konstytucji RP z rezerwą, gdy już od początku jej obowiązywania celowe było zapewnianie jej stabilności poprzez konkretyzację jej przepisów w praktyce, obecnie odnotować jednak można wiele zauważalnych przykładów, które pokazują celowość i możliwość bezpośredniego stosowania Konstytucji RP. Wśród orzeczeń pokazujących podejście do bezpośredniego stosowania Konstytucji RP – choć jest ich aktualnie coraz więcej i zmienia się tendencja w tym zakresie – można wymienić poniższe.

Sąd Najwyższy w uchwale z 4 lipca 2001 r., III ZP 12/01, rozważał wpływ orzeczenia TK na obowiązek zastosowania przepisu przez sąd powszechny – art. 190 ust. 1 Konstytucji RP (orzecznictwo SN dostępne pod adresem www.sn.pl poza wyraźnie wskazanymi źródłami). W innym orzeczeniu, tj. w uchwale siedmiu sędziów SN z 18 października 2001 r., I KZP 25/01, zajęto się obowiązkiem sprowadzenia na rozprawę apelacyjną oskarżonego pozbawionego wolności – art. 45 ust. 1 i art. 42 ust. 2 Konstytucji RP. Uchwałą z 3 lipca 2003 r., III CZP 45/03, SN podjął się problematyki ustalenia czynszu należnego z tytułu najmu lokali położonych w domach stanowiących własność osób fizycznych – art. 64 ust. 3 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Prawem do sądu i drogą sądową SN zajmował się w uchwale z 8 października 2003 r., III CZP 66/03 – art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Przedmiotem uchwały siedmiu sędziów SN z 26 stycznia 2006 r., III PZP 1/05 były odsetki za czas opóźnienia w wypłacie uposażenia i ochrona praw majątkowych – art. 64 ust. 2 Konstytucji RP.

Na temat podstawy prawnej odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną wydaniem i wykonaniem nieostatecznej decyzji organu podatkowego pierwszej instancji, a następnie uchylonej wypowiedziano się w uchwale siedmiu sędziów SN z 26 kwietnia 2006 r., III CZP 125/05 – art. 77 ust. 1 Konstytucji RP.

W odniesieniu do immunitetu sędziowskiego prowadził rozważania w uchwale siedmiu sędziów SN z 20 września 2007 r., I KZP 21/07 – art. 181 Konstytucji RP.

Uchwałą pełnego składu SN z 14 listopada 2007 r., BSA I-4110-5/07, rozważano ustawowe uprawnienie ministra sprawiedliwości do delegowania sędziego do pełnienia obowiązków sędziego w innym sądzie – zasada podziału władz z art. 10 ust. 1 Konstytucji RP, art. 173 Konstytucji RP co do zakresu władzy sądowniczej, art. 180 ust. 2 Konstytucji RP statuujący zasadę nieprzenoszalności sędziego, art. 149 ust. 1 Konstytucji RP co do zakresu działania ministra.

Uchwała siedmiu sędziów SN z 19 maja 2009 r., III CZP 139/08, dotyczyła podstawy odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną niewydaniem aktu normatywnego – art. 77 ust. 1 Konstytucji RP.

W uchwale z 9 czerwca 2009 r., II PZP 6/09, SN podjął się rozważań co do roszczeń odszkodowawczych związanych z bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia – art. 64 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP oraz art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP.

Uchwałą siedmiu sędziów SN z 17 grudnia 2009 r., III PZP 2/09, rozważano wypływ orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego na wznowienie postępowania – art. 189 pkt 1 w związku z art. 190 ust. 1 i 4 Konstytucji RP.

Przedmiotem uchwały SN z 20 maja 2011 r., III CZP 20/11, były prawa rodzicielskie – art. 48 ust. 2 Konstytucji RP.

W uchwale siedmiu sędziów SN z 17 listopada 2011 r., III PZP 4/11, podjęto się zagwarantowania pracownikom płacy minimalnej – art. 65 ust. 4 Konstytucji RP. Przedmiotem uchwały siedmiu sędziów SN z 28 marca 2012 r., I KZP 26/11, była jawność posiedzeń w postępowaniu karnym i pojęcie sprawy – art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Uchwała pełnego składu SN z 28 stycznia 2014 r., BSA-I-4110-4/13, dotyczyła przeniesienia sędziego na inne miejsce służbowe – art. 10, art. 173, a także art. 45 ust. 1 i art. 186 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Uchwała SN z 16 października 2014 r., III CZP 67/14, odnosiła się do problematyki zobowiązania do złożenia oświadczenia woli w kontekście utraty mocy obowiązującej przez przepis uznany za niezgodny z Konstytucją RP oraz co do jego zastosowania do roszczeń mających podstawę w tym przepisie – art. 190 § 3 Konstytucji RP.

W uchwale siedmiu sędziów SN z 31 maja 2017 r., I KZP 4/17, podjęto się analizy prawa łaski będącego uprawnieniem prezydenta RP określonym w art. 139 zdanie pierwsze Konstytucji RP – w kontekście art. 10 w zw. z art. 7, art. 42 ust. 3, art. 45 ust. 1, art. 175 ust. 1 i art. 177 Konstytucji RP.

Przedmiotem uchwały składu siedmiu sędziów SN z 2 czerwca 2022 r., I KZP 2/22, był problem oceny Krajowej Rady Sądownictwa jako organu tożsamego z organem konstytucyjnym, którego skład i sposób wyłaniania reguluje Konstytucja RP – w szczególności w art. 187 ust. 1.

W sprawie o przywrócenie do pracy i odszkodowanie uchwałą SN z 17 listopada 2022 r., III PZP 2/21, orzekano, czy sąd rozpoznający sprawę, pozbawiony możliwości skierowania do Trybunału Konstytucyjnego pytania prawnego w trybie art. 193 Konstytucji RP o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisu ustawy stanowiącego podstawę rozstrzygnięcia w sprawie ze względu na przyczyny wskazane w art. 59 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy z 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 2393), może pominąć przepis ustawy, jeśli uzna go za niezgodny z Konstytucją RP.

W sprawie o nadanie klauzuli natychmiastowej wykonalności uchwałą siedmiu sędziów SN z 26 kwietnia 2023 r., III PZP 6/22, rozważano problem rozpoznania sprawy cywilnej przez sąd drugiej instancji w składzie jednego sędziego ukształtowanym na podstawie art. 15zzs1 ust. 1 pkt 4 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2021 r., poz. 2095 ze zm.), który ogranicza prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy – art. 45 ust. 1 Konstytucji RP – ponieważ nie jest to konieczne do ochrony zdrowia publicznego – art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP – i prowadzi do nieważności postępowania – art. 379 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego.

Powyższe orzeczenia to jedynie wybrane przykłady zajęcia się przepisami Konstytucji RP w sposób bezpośredni. Wprawdzie odnosiły się do rozważanych zagadnień prawnych, ale wydane były w nawiązaniu do konkretnych czy możliwych do zindywidualizowania spraw.

Autor jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych, wykładowcą Uczelni Łazarskiego w Warszawie