Gdzie jest opodatkowany outsourcing pracowniczy

O tym czy dana usługa kupiona przez unijnego kontrahenta jest opodatkowana VAT w Polsce, decyduje miejsce jej świadczenia. Co do zasady jest to miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą ma siedzibę działalności gospodarczej.

Publikacja: 08.09.2025 05:55

Foto: Adobe Stock

Marcin Szymankiewicz

SPIS TREŚCI

  1. Miejsce świadczenia usługi jest kluczowe dla rozliczenia VAT 
  2. Dokumentowanie eksportu usług fakturą VAT
  3. Świadczenie usług – rozpoznanie sprzedaży krajowej

Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Przepis ten statuuje więc tzw. zasadę terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia jest terytorium kraju (tj. Polski – zob. art. 2 pkt 1 ustawy o VAT).

Stosownie do art. 8 ust. 1 in principio ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

