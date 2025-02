Czym zajmuje się pani w Ministerstwie Klimatu i Środowiska?

Zajmuję się analizą i sprawdzaniem poprawności wykonania dokumentacji geologicznych złóż kopalin. Wcześniejsze zadania zawsze były związane z geologią. W tym roku minie 32 lata mojej pracy w ministerstwie.

Czy praca w administracji publicznej od początku była pani celem?

Jestem z wykształcenia geologiem, ale po studiach nie planowałam pracy w administracji. Ministerstwo stało się moim pierwszym pracodawcą i od początku czułam, że to jest miejsce dla mnie. Praca urzędnika wymaga pewnych cech charakteru. Myślę, że takie cechy posiadam.

Jakie to cechy?

Jest to na pewno umiejętność planowania, uporządkowanie, terminowość, dociekliwość, odpowiedzialność, takie umiłowanie rzetelności. Cechy, które są przydatne w wielu innych miejscach, ale w urzędzie szczególnie. Uważam, że są to cechy dobrego urzędnika.

Jakie zalety dostrzega pani w pracy w administracji?

Na pewno istotna jest stabilność zatrudnienia. Przede wszystkim jednak praca w naszym departamencie jest bardzo interesująca, gdyż geologia jest fascynującą dziedziną życia. Jest ona wszędzie wokół nas. Wiele produktów, których używamy na co dzień, jest w jakimś sensie związanych z geologią. A zatrudnienie w administracji geologicznej daje możliwość zobaczenia miejsc, których pracując gdzie indziej, nigdy bym nie poznała. Przykładowo – odwiedziłam platformę wiertniczą na Bałtyku, kopalnie, w których zjeżdżałam ponad 1000 metrów pod ziemię. Można tam było na własne oczy zobaczyć, jak pracują górnicy, jaka to ciężka i niebezpieczna praca. To ma później przełożenie na naszą pracę, na konkretne rozwiązania. Zjeżdżamy pod ziemię i widzimy złoże, które wcześniej oglądaliśmy na mapach, przekrojach geologicznych i o którym czytaliśmy w dokumentacjach geologicznych – to są bezcenne doświadczenia.

Jakie projekty wspomina pani jako najciekawsze?

Jednym z ciekawszych przedsięwzięć była wizyta w Denver w USA i warsztaty zorganizowane przez US Geological Survey – dotyczyły one gazu łupkowego. To było w 2011 roku, kiedy problematyka gazu łupkowego była dla nas czymś nowym. Amerykańska Służba Geologiczna zaprosiła nas do Denver, gdzie zdobywaliśmy wiedzę na temat szacowania zasobów tej kopaliny. Na podstawie doświadczeń amerykańskich przygotowywaliśmy graniczne wartości parametrów definiujących złoże i jego granice po to, żeby oszacować wstępnie zasoby złóż w Polsce. To było bardzo ciekawe, a same początki gazu łupkowego w naszym kraju były naprawdę obiecujące.

Jaka wiedza i umiejętności są potrzebne geologom do pracy w administracji?

Na pewno podstawy merytoryczne to jest kwestia niezbędna. Ale poza tym niewątpliwie: skrupulatność, rzetelność i dokładność. Dokumentacje, którymi się zajmujemy, dotyczą m.in. szacowania zasobów złóż kopalin. A złoża są naszym bogactwem narodowym. Dlatego to bardzo ważne, żeby dokumentacja geologiczna była rzetelnie przygotowana.

Czy ma pani jakieś rady, wskazówki dla osoby zaczynającej pracę zawodową w obszarze geologii?

Myślę, że przydatna jest znajomość języków obcych. To jest bardzo ważne, bo wciąż się rozwijamy, mamy kontakty z ekspertami z innych krajów. Dobrze więc swobodnie posługiwać się językiem obcym. Organizowane są również wyjazdy na wydarzenia, konferencje międzynarodowe, chociażby wspomniana wizyta na zaproszenie US Geological Survey. W Genewie w Szwajcarii byłam członkiem grupy ekspertów ONZ ds. stworzenia i rozpowszechnienia międzynarodowej klasyfikacji zasobów kopalin. Wyjeżdżaliśmy również do Holandii i Anglii. Wyjazd do Wielkiej Brytanii związany był właśnie z nauką języka angielskiego. W tej chwili tych wyjazdów jest u nas mniej, ale to zależy od realizowanych zadań, potrzeb i możliwości.

Co motywuje panią do pracy?

W tym roku planuję przejście na emeryturę. Zbieram materiały, porządkuję je, chciałabym przekazać współpracownikom jak najwięcej wiedzy, którą zdobyłam w ministerstwie, żeby ona tu została. Mam wiedzę nie tylko z dziedziny geologii, ale też na temat pracy nad dokumentami, o zmianach w przepisach. Znam kontekst, skąd się brały zmiany, jak je wdrażano i dlaczego. Sama brałam udział w tworzeniu przepisów i procesach legislacyjnych, m.in. byłam współautorem projektu rozporządzenia ministra środowiska w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny z wyłączeniem złoża węglowodorów oraz w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii, brałam też udział w procesie deregulacji zawodów geologicznych.

Jakie umiejętności miękkie, związane z komunikacją i współpracą, są według pani najważniejsze?

Radziłabym, żeby dbać o dobrą atmosferę w pracy. Przez wiele lat kierowałam pracami zespołu i uważam, że przede wszystkim trzeba skupiać się na problemie, a nie na konfliktach interpersonalnych. Po prostu szkoda na to czasu i energii. W naszym departamencie wspieraliśmy się, zawsze staraliśmy się, żeby współpraca była dobra. I to nam wychodziło. Ja mam cały czas w pamięci to, jak kiedyś wyglądała praca w ministerstwie, 30 lat temu. Kiedy zaczynałam tutaj pracować, mieliśmy jeden komputer w sekretariacie, jeden komputer na cały departament. Nie było czegoś takiego jak poczta elektroniczna. Wszystko się załatwiało twarzą w twarz. Kontakty międzyludzkie były na pewno bardziej rozwinięte niż w tej chwili. Konieczna była umiejętność współpracy, bo bez wzajemnego wsparcia nie dało się wykonać zadania.

Na przykład decyzje pisało się ręcznie i przekazywało do tzw. hali maszyn, gdzie były przepisywane na maszynach do pisania. Patrząc 30 lat wstecz, widać niesamowity postęp. Wtedy to, że każdy będzie mieć swój komputer i do tego będzie praca zdalna, była jakaś wizja science fiction. Nigdy nie podejrzewałam, że taka duża zmiana nastąpi tak szybko.