Teresa Siudem: Urzędy nagradzają według własnego widzimisię

Szefowa służby cywilnej, Anita Noskowska-Piątkowska, przedstawiła sprawozdanie roczne za 2024 r. Jednym z jego elementów jest wynagrodzenie w służbie cywilnej. Jak się kształtuje? Przeciętne (brutto) wynagrodzenie w 2024 roku wyniosło 11 337 zł. Jednak pomiędzy najwyższymi i najniższymi zarobkami w tej formacji urzędniczej jest spora różnica. W ministerstwach i w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zasadnicza miesięczna pensja (przeciętna), to ok. 9,5 tys. zł, a całkowita ok. 14,5 tys. zł (brutto). Najmniej zarabiają członkowie służby cywilnej zatrudnieni w komendach powiatowych (miejskich) Policji. Ich wynagrodzenie zasadnicze wynosi ok. 4,8 tys., a całkowite – ok. 7 tys. zł (brutto).