Zarówno pracownik jak i pracodawca, mogą finansować wpłaty dodatkowe do PPK

- 5 grudnia uczestnik PPK złożył nam deklarację finansowania wpłaty dodatkowej do PPK, w wysokości 1,5 proc. wynagrodzenia. Pierwsze wynagrodzenie, po złożeniu tej deklaracji, zostanie wypłacone mu 29 grudnia. Czy już z tego wynagrodzenia powinniśmy pobrać dodatkową wpłatę do PPK?

Nie. Uczestnik PPK, oprócz wpłaty podstawowej, wynoszącej - co do zasady – 2 proc. wynagrodzenia, może finansować wpłatę dodatkową, w wysokości do 2 proc. wynagrodzenia (pracodawca ma obowiązek poinformować uczestników PPK o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej). Wpłata dodatkowa, w wysokości zadeklarowanej przez uczestnika PPK, obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik złożył deklarację tej wpłaty swojemu podmiotowi zatrudniającemu. Oznacza to, że pracodawca jest zobowiązany do naliczania i pobierania wpłaty dodatkowej poczynając od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została złożona deklaracja tej wpłaty. Warto dodać, że uczestnik PPK może zmienić wysokość wpłaty dodatkowej albo zrezygnować z jej finansowania. Wymaga to jednak złożenia pracodawcy zmiany deklaracji. Zmieniona wysokość wpłaty dodatkowej albo rezygnacja z jej finansowania obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu złożenia zmiany deklaracji przez uczestnika PPK.