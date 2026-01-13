Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Zarówno pracownik jak i pracodawca, mogą finansować wpłaty dodatkowe do PPK

Uczestnik PPK, który chce finansować dodatkową wpłatę do PPK, składa w tej sprawie deklarację swojemu pracodawcy. Pracodawca, który chce finansować dodatkowe wpłaty uczestnikom PPK, deklaruje to w umowie o zarządzanie PPK.

Publikacja: 13.01.2026 05:30

Zarówno pracownik jak i pracodawca, mogą finansować wpłaty dodatkowe do PPK

Zarówno pracownik jak i pracodawca, mogą finansować wpłaty dodatkowe do PPK

Foto: Adobe Stock

Joanna Gawęda

- 5 grudnia uczestnik PPK złożył nam deklarację finansowania wpłaty dodatkowej do PPK, w wysokości 1,5 proc. wynagrodzenia. Pierwsze wynagrodzenie, po złożeniu tej deklaracji, zostanie wypłacone mu 29 grudnia. Czy już z tego wynagrodzenia powinniśmy pobrać dodatkową wpłatę do PPK?

Nie. Uczestnik PPK, oprócz wpłaty podstawowej, wynoszącej - co do zasady – 2 proc. wynagrodzenia, może finansować wpłatę dodatkową, w wysokości do 2 proc. wynagrodzenia (pracodawca ma obowiązek poinformować uczestników PPK o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej). Wpłata dodatkowa, w wysokości zadeklarowanej przez uczestnika PPK, obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik złożył deklarację tej wpłaty swojemu podmiotowi zatrudniającemu. Oznacza to, że pracodawca jest zobowiązany do naliczania i pobierania wpłaty dodatkowej poczynając od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została złożona deklaracja tej wpłaty. Warto dodać, że uczestnik PPK może zmienić wysokość wpłaty dodatkowej albo zrezygnować z jej finansowania. Wymaga to jednak złożenia pracodawcy zmiany deklaracji. Zmieniona wysokość wpłaty dodatkowej albo rezygnacja z jej finansowania obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu złożenia zmiany deklaracji przez uczestnika PPK.

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Do oceny okresowej pracownika samorządowego, zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowni
Administracja
Teresa Siudem: Obowiązkowe spotkanie z pracownikiem
Urzędnik samorządowy podlega obowiązkowej ocenie, która może wpłynąć na jego sytuację zawodową.
Administracja
Oceny okresowe pracowników samorządowych
Do jakich umów wymagana jest kontrasygnata skarbnika?
Administracja
Do jakich umów wymagana jest kontrasygnata skarbnika?
Zmiany w prawie budowlanym
Administracja
Zmiany w prawie budowlanym
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Prawo do grobu to prawo do wybudowania nagrobka
Administracja
Prawo do grobu to prawo do wybudowania nagrobka
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie