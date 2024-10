Jak transfer biznesu za granicę wpływa na ceny transferowe

Od lat obserwujemy wzmożoną ekspansję polskich spółek z sektora IT za granicę. Przybiera ona różny charakter – niektóre spółki przenoszą za granicę know-how, własność intelektualną, a niektóre decydują się na świadczenie usług poprzez nowo utworzone za granicą spółki zależne. Dla spółek IT, które mają w planach rozwój działalności na rynkach zagranicznych, kluczowe znaczenie ma pozyskanie finansowania od zagranicznych funduszy. Atrakcyjną destynacją polskich spółek technologicznych jest rynek amerykański. Jednym z warunków pozyskania finansowania od tamtejszych inwestorów jest właśnie prowadzenie działalności w USA. Najczęściej wiąże się to z utworzeniem spółki w USA i przeniesieniem części aktywów oraz funkcji z Polski (tzw. FLIP). Ale FLIP może dotyczyć również przeniesienia działalności czy aktywów do kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii, co wcale nie jest sytuacją niespotykaną czy rzadką.