Julita Karaś-Gasparska: Co grozi za ekościemę

Jesteśmy coraz bardziej świadomi zagrożeń związanych z katastrofą klimatyczną i zanieczyszczeniem środowiska. Badania pokazują, że mikroplastik jest już wszechobecny. Znaleziono go nawet w śniegu znajdującym się na szczycie Everestu, w ludzkim mózgu, w organizmach zwierząt, w morzach i oceanach. Wiemy już także, że może on mieć wpływ na rozwój chorób nowotworowych. Dlatego wiele osób zaczęło się interesować zdrowym trybem życia i przejawiać troskę o środowisko, a więc zwracać uwagę na to, czy kupowane towary (żywność, odzież, AGD i inne) są ekologiczne, energooszczędne i wyprodukowane zgodnie z zasadami fair trade. Popyt na towary „eko” sprawił, że wielu przedsiębiorców zauważyło szansę dla swojego biznesu w dostarczaniu dóbr i usług oznaczanych jako „bio”, „eko”, „biodegradowalne” czy „przyjazne środowisku”. Niestety, praktyki przedsiębiorców nie zawsze są uczciwe. Często bowiem wprowadzają klientów w błąd, poprzez wywołanie u nabywcy wrażenia, że produkt lub wytwarzające go przedsiębiorstwo działają w zgodzie z naturą i ekologią, podczas gdy prawda jest zupełnie inna.