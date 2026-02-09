Dodatek za rezygnację z auta służbowego jest kosztem podatkowym

Tak uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 20 listopada 2025 r. (0111-KDIB1-2.4010.520.2025.1.AK).

Spółka z o.o., która jest podatnikiem CIT, zapewniała pracownikom samochody służbowe w leasingu lub najmie, chociaż przepisy prawa nie nakładają na spółkę takiego obowiązku. Spółka ustanowiła pierwotnie taką możliwość dla wybranych pracowników, jednak w związku z wysokością ponoszonych wydatków zdecydowała się na wprowadzenie opcji rezygnacji z auta w zamian za dodatek. Dodatek stanowi benefit pracowniczy, a nie „rekompensatę” rozumianą jako wyrównanie szkody w znaczeniu cywilnoprawnym, ponieważ pracownik nie ponosi szkody w związku z rezygnacją z samochodu. Zamiast benefitu w formie auta służbowego uprawnieni pracownicy mogą wybrać świadczenie pieniężne wynikające z regulacji wewnętrznych spółki za niekorzystanie z przysługującego im uprawnienia.