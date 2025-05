Doświadczenia pierwszego roku atestacji. Badanie raportów przez biegłych rewidentów

Wzrost znaczenia odpowiedzialności ekologicznej i społecznej wymusza na firmach większą przejrzystość i zbieranie danych, które dotychczas nie były analizowane. Usługi atestacyjne biegłych rewidentów są istotne w weryfikacji rzetelności SZR. Przygotowanie do takiej usługi wymaga staranności i odpowiednich dokumentów.

Pierwszy rok przeprowadzania atestacji SZR pokazał, że jest wiele podmiotów, które kwestie związane z ESG mają dobrze przemyślane i udokumentowane w wewnętrznych procedurach oraz podejściu do prowadzenia biznesu. Jednak praktyka pokazała również, że często jedną z głównych przyczyn podjęcia tematów ESG była właśnie konieczność raportowania i atestacja. W takich przypadkach brakowało odpowiedniej dokumentacji, a harmonogram raportowania, w szczególności proces DMA, był niewłaściwie opracowany, co miało wpływ na jakość raportów. Firmy powinny zdawać sobie sprawę, że przygotowanie SZR to wieloaspektowy proces wymagający współpracy z wieloma interesariuszami.