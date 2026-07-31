Znikają węgiel, ropa i gaz, pojawiają się panele, turbiny, baterie, elektromobilność i wykresy neutralności klimatycznej. Na slajdzie wygląda to jak cywilizacyjny awans od kopalni do chmury. Problem w tym, że chmura stoi na ziemi: surowcowej, energetycznej, przemysłowej i geopolitycznej.

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Niewygodna prawda

Największa niewygodna prawda zielonej transformacji brzmi prosto: nie likwiduje ona zależności surowcowych. Ona je przepisuje. Zależność od ropy, gazu i węgla zostaje uzupełniona i częściowo zastąpiona zależnością od litu, kobaltu, niklu, miedzi, grafitu, metali ziem rzadkich, półprzewodników, rafinacji, magazynowania energii i sieci przesyłowych. Nie wchodzimy do świata bez surowców. Wchodzimy do świata, w którym inne wąskie gardła decydują o sile państw, kosztach przemysłu i odporności gospodarek.

Skala tej zmiany jest już widoczna. Wraz z rozwojem elektromobilności, magazynów energii, odnawialnych źródeł i sieci elektroenergetycznych rośnie znaczenie litu, niklu, kobaltu, grafitu, miedzi i metali ziem rzadkich. Jednocześnie globalne łańcuchy przetwarzania tych surowców są skrajnie skoncentrowane, a w wielu kluczowych ogniwach zdominowane przez Chiny. W przypadku wielu strategicznych materiałów problemem nie jest wyłącznie dostęp do złóż, lecz kontrola nad rafinacją, separacją, komponentami i technologiami przetwórczymi. Mówimy więc o realnej mapie wpływu, a nie o technicznym detalu.

Czysta energia bywa więc czysta głównie na końcu łańcucha wartości: w samochodzie elektrycznym, turbinie, panelu albo raporcie ESG. Na początku mamy wydobycie, zużycie wody, odpady, energochłonne przetwarzanie, ryzyka środowiskowe, napięcia społeczne i państwa, które rozumieją, że kontrola nad surowcami krytycznymi jest nową formą władzy. Dekarbonizacja zatem nie kończy geopolityki. Ona ją mineralizuje.

Regulacje to za mało

Europa długo wierzyła, że jej podstawową przewagą jest zdolność regulacyjna. Potrafimy tworzyć standardy, dyrektywy, taksonomie, wymogi sprawozdawcze i architektury zgodności. W tej logice wystarczy ustanowić ambitne cele klimatyczne, a rynek oraz przemysł dostosują się do oczekiwań polityki. Kłopot polega na tym, że regulacje nie wydobywają litu, nie rafinują grafitu, nie produkują magnesów i nie skracają czasu uruchamiania kopalń. Europa może być normatywnym supermocarstwem, ale transformacji nie da się przeprowadzić samym aktem delegowanym.

Przewaga Chin nie polega wyłącznie na posiadaniu surowców. Ważniejsze jest to, że przez lata konsekwentnie budowały zdolności w ogniwach łańcucha wartości, które Zachód uznał za zbyt brudne, kosztowne, mało rentowne albo politycznie niewygodne. Chodzi o rafinację, separację metali ziem rzadkich, produkcję komponentów, baterii, magnesów i materiałów przetworzonych. Pekin patrzy na transformację nie tylko jak na projekt klimatyczny, lecz jak na projekt przemysłowy, technologiczny i strategiczny.

Unia Europejska zaczyna nadrabiać zaległości. Critical Raw Materials Act zakłada, że do 2030 r. UE powinna pokrywać 10 proc. własnego zapotrzebowania na strategiczne surowce poprzez wydobycie, 40 proc. poprzez przetwarzanie i 25 proc. poprzez recykling, a zależność od jednego państwa trzeciego nie powinna przekraczać 65 proc. na żadnym istotnym etapie łańcucha. To właściwy kierunek. Ale już te cele pokazują ogromną skalę zapóźnienia. W gospodarce globalnej nie wystarczy mieć rację moralną. Trzeba jeszcze mieć kopalnie, moce przerobowe, energię, kapitał, logistykę i zgodę na przemysł, który rzadko wygląda jak folder z konferencji o innowacjach.

Narracja ESG

Ten problem jest szczególnie niewygodny dla klasycznej narracji ESG. Jeżeli firma kupuje komponenty do czystej technologii, ale nie rozumie, skąd pochodzą materiały, kto je przetwarza i jak bardzo zależy od jednego państwa lub regionu, jej strategia zrównoważonego rozwoju jest niepełna. Może być formalnie poprawna, audytowalna i estetyczna, a jednocześnie strategicznie naiwna. W epoce surowców krytycznych ESG bez geopolityki staje się ćwiczeniem z raportowej elegancji.

Nie chodzi oczywiście o prostą negację transformacji, jak chcieliby niektórzy. Europa musi redukować emisyjność gospodarki, modernizować energetykę, inwestować w sieci, efektywność, magazynowanie, recykling i nowe technologie. Musi jednak robić to bez dziecięcej wiary, że proces będzie bezkosztowy, bezkonfliktowy i niematerialny. Każda turbina, bateria i linia przesyłowa ma ślad surowcowy. Każda decyzja klimatyczna ma konsekwencje przemysłowe. Każda ambicja regulacyjna wymaga materialnego zaplecza.

Polityka surowcowa Europy powinna być oparta na realnych partnerstwach, finansowaniu, infrastrukturze, kontraktach i odbudowie części zdolności przetwórczych. Recykling i gospodarka obiegu zamkniętego muszą stać się elementem bezpieczeństwa, nie ozdobą raportów. Firmy powinny analizować łańcuchy dostaw nie tylko pod kątem ceny i zgodności, ale także odporności, koncentracji i podatności na presję polityczną.

Kłopot z wyobraźnią

Najtrudniejsza będzie zmiana wyobraźni. Europejska debata musi przestać traktować przemysł jak kłopotliwy relikt epoki dymiących kominów. Bez przemysłu nie ma transformacji. Bez stabilnej energii nie ma przemysłu. Bez surowców nie ma technologii. Bez technologii nie ma konkurencyjności. A bez konkurencyjności Europa może zostać dobrze uregulowanym kontynentem, który z powagą raportuje własną zależność od cudzych zdolności produkcyjnych.

Surowce krytyczne odbierają zielonej transformacji część romantyzmu, ale przywracają jej powagę. Pokazują, że świat zrównoważonego rozwoju nie zaczyna się w raporcie, lecz w kopalni, rafinerii, hucie, porcie, fabryce i sieci energetycznej. A jeżeli wierzymy, że sama efektywność technologiczna pozwoli nam bez końca powiększać skalę gospodarki i jednocześnie zmniejszać presję na środowisko, czeka nas jeszcze trudniejsza rozmowa. O granicach wzrostu, skali konsumpcji i paradoksie, który od XIX w. przypomina, że fizyka nie czyta strategii klimatycznych. Ale to już temat na kolejny tekst.