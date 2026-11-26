Fale upałów, susze, intensywne opady czy powodzie mogą oddziaływać zarówno na infrastrukturę przedsiębiorstwa, jak i na ciągłość procesów produkcyjnych, łańcuchy dostaw lub koszty prowadzenia biznesu. Jednocześnie transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej wiąże się z ryzykami przejścia, wynikającymi m.in. ze zmian regulacyjnych, technologicznych, rynkowych i preferencji klientów. Dla firm oznacza to konieczność nie tylko rozpoznania zagrożeń, ale przede wszystkim określenia, jakie konsekwencje mogą one mieć dla konkretnego biznesu. Dlatego ocena ryzyk klimatycznych nie powinna być traktowana tylko jako element raportowania ESG czy spełnienia wymagań regulacyjnych. Kompleksowo przeprowadzona analiza może stać się praktycznym narzędziem wspierającym zarządzanie ryzykiem, planowanie inwestycji i zwiększanie odporności przedsiębiorstwa.

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Od zagrożenia do ryzyka

Samo stwierdzenie, że dana lokalizacja jest narażona na występowanie bardzo wysokiej temperatury czy intensywnych opadów, niewiele mówi o rzeczywistym znaczeniu tego zagrożenia dla przedsiębiorstwa. Kluczowe jest określenie całego mechanizmu powstawania ryzyka: jakie zagrożenie występuje, gdzie i z jaką intensywnością, jakie aktywa lub procesy są na nie eksponowane, jaka jest ich podatność oraz jakie mogą być potencjalne skutki. W przypadku ryzyk przejścia istotne jest natomiast określenie, jak zmiany regulacyjne, technologiczne i rynkowe mogą wpłynąć na koszty, przychody, wartość aktywów czy model biznesowy. Kompleksowa ocena pozwala zatem przejść od pytania: „czy występuje zagrożenie?” do bardziej istotnego z perspektywy zarządzania pytania: „co to zagrożenie oznacza dla działalności firmy?”. Przykładowo występowanie wysokiej temperatury powietrza może prowadzić do ograniczenia wydajności urządzeń, zwiększenia zapotrzebowania na energię do chłodzenia czy czasowego ograniczenia produkcji. Z kolei zaostrzenie wymagań emisyjnych, zmiana cen energii lub rozwój technologii niskoemisyjnych może wpływać na koszty działalności i konkurencyjność przedsiębiorstwa. Dopiero takie przełożenie zmian klimatycznych i transformacji na konsekwencje operacyjne i finansowe pozwala właściwie ustalić znaczenie ryzyka.

Klimat jako element zarządzania

Identyfikacja zagrożeń i określenie poziomu ryzyka nie wystarczą, aby skutecznie przygotować firmę na skutki zmian klimatu. Należy przełożyć wyniki analizy na konkretne działania oraz uwzględnić je w codziennych procesach zarządczych. Oznacza to włączenie ryzyka klimatycznego do systemu zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa, procesów inwestycyjnych oraz planowania działań adaptacyjnych i transformacyjnych. W takim podejściu ocena ryzyka klimatycznego staje się ciągłym procesem: od identyfikacji zagrożeń przez określenie potencjalnych skutków i priorytetów, aż po wdrażanie działań. Dobrze przeprowadzona analiza nie odpowiada jedynie na pytanie, jak zmieni się klimat. Jej najważniejszym rezultatem jest odpowiedź na pytanie: co te zmiany oznaczają dla firmy i jakie decyzje warto podjąć już dziś, aby ograniczyć przyszłe ryzyko? Istotne jest również uwzględnienie wartości łańcucha dostaw. Ryzyko klimatyczne może bowiem pojawić się poza bezpośrednią kontrolą przedsiębiorstwa – w lokalizacji kluczowego dostawcy, na trasie transportowej lub w miejscu pozyskiwania surowców.

Wiarygodne źródła danych i narzędzia

Przygotowanie analiz ryzyk klimatycznych jest procesem złożonym, wymagającym odpowiednich kompetencji, narzędzi oraz podejścia strategicznego. Do sprawnego i uporządkowanego zarządzania informacją o ryzyku klimatycznym można wykorzystać narzędzia informatyczne, takie jak na przykład System Oceny Ryzyk Klimatycznych (SORK), który do analizy przyszłych warunków klimatycznych wykorzystuje dane scenariuszowe RCP (Representative Concentration Pathways) oraz SSP (Shared Socio-economic Pathways), stosowane przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC). Proces oceny został oparty na wytycznych normy PN-EN ISO 14091 „Adaptacja do zmiany klimatu – Wytyczne dotyczące podatności, wpływów i oceny ryzyka”.

Narzędzie do analizy ryzyk powinno łączyć dane klimatyczne i przestrzenne, informacje scenariuszowe, metodykę oceny ryzyka oraz technologie automatyzacji i sztucznej inteligencji, umożliwiając analizę zagrożeń z uwzględnieniem różnych horyzontów czasowych. Wbudowana metodyka powinna z kolei ułatwiać dokumentowanie przyjętych założeń, wykorzystanych danych i uzyskanych wyników, co ma znaczenie przy późniejszej aktualizacji analiz oraz ich wykorzystaniu w procesach raportowych i decyzyjnych.

Cyfrowe podejście do analizy klimatycznej pozwala gromadzić informacje dotyczące wielu lokalizacji i aktywów w jednym środowisku. Analiza z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi pomaga przełożyć informacje o obecnym i przyszłym klimacie na konkretne ryzyka dotyczące aktywów i działalności organizacji, a następnie uporządkować je w formie przydatnej do dalszego zarządzania.

Jedna analiza – wiele zastosowań

Wartością kompleksowej oceny ryzyk klimatycznych jest możliwość wykorzystania jej wyników w różnych obszarach funkcjonowania firmy. Dane i wnioski z analizy mogą wspierać kwestie związane z raportowaniem ESG, Taksonomią UE, analizami DNSH czy pozyskiwaniem finansowania. Pozwalają również lepiej uzasadniać decyzje inwestycyjne, planować działania adaptacyjne i identyfikować obszary wymagające dodatkowych nakładów lub zabezpieczeń. Dzięki temu analiza ryzyk klimatycznych nie jest jedynie odpowiedzią na konkretne wymaganie regulacyjne, lecz staje się praktycznym narzędziem wspierającym podejmowanie decyzji, efektywne zarządzanie ryzykiem i budowanie odporności organizacji na warunki klimatyczne.