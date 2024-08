Sygnaliści. Jak wdrażać procedurę zgłoszeń wewnętrznych w grupach kapitałowych?

Ustawa o ochronie sygnalistów przewiduje, że podmioty należące do grupy kapitałowej mogą ustalić wspólną procedurę zgłoszeń wewnętrznych, pod warunkiem zapewnienia zgodności wykonywanych czynności z ustawą. Do wejścia w życie ustawy zostało niewiele ponad miesiąc, a wśród komentatorów trwa ożywiona dyskusja, jak należy interpretować ten zdawkowo sformułowany przepis. Co to znaczy „wspólna procedura zgłoszeń”, kto w praktyce może przyjąć taką procedurę i jak zapewnić, aby grupowy proces zgłaszania naruszeń był zgodny z ustawą?