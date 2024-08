Wakacje składkowe. Kto ma prawo do zwolnienia ze składek i jak złożyć wniosek?

Renta wdowia. Pominięci zapowiadają skargę do Trybunału w Strasburgu

Część obywateli czuje się pokrzywdzonych kryteriami dostępu do nowej renty wdowiej. - Wysyłamy skargi do Komisji Europejskiej o naruszenie Karty Praw Podstawowych, będziemy kierować wnioski do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - mówi informatorka "Faktu".