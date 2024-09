Już 25 września 2024 r. wejdzie w życie ustawa z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (DzU poz. 928). Ustawa ta nakłada obowiązek wdrożenia w określonych podmiotach systemu ochrony sygnalistów, w tym przede wszystkim wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zwanej procedurą zgłoszeń wewnętrznych.

Wdrożenie systemu ochrony sygnalistów w organizacji jest kluczowym elementem, który nie tylko chroni osoby zgłaszające nieprawidłowości, ale także stanowi istotny mechanizm wczesnego wykrywania potencjalnych problemów, minimalizowania ryzyk prawnych oraz ograniczania strat finansowych i wizerunkowych. Jest to zatem także, a może przede wszystkim, w interesie każdej organizacji wprowadzającej ten system. Skutecznie działający system sygnalizowania może stać się filarem transparentności oraz zgodności działań organizacji z przepisami, co w dłuższej perspektywie przyczynia się do budowy kultury organizacyjnej opartej na etyce i zaufaniu.