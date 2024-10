Równość wynagrodzeń – dlaczego grupy kapitałowe muszą uważać?

W 2023 r. weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania (dalej: Dyrektywa). Polska musi przyjąć ustawę implementującą postanowienia tej Dyrektywy do 7 czerwca 2026 r. Mimo to wciąż pozostaje wiele pytań co do zakresu normatywnego jej obowiązywania i skutków, jakie wywoła.