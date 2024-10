Nie tak łatwo wznowić postępowanie na podstawie nowych dowodów

Pracownik był dyscyplinarnie zwolniony z pracy z zarzutem zdemolowania pomieszczenia należącego do pracodawcy. Sprawcą był ktoś inny, a całe zdarzenie nagrano. Dowód w postaci filmu nie został jednak wykorzystany w pierwotnym procesie. Czy stanowi to podstawę do wznowienia postępowania?