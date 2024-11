Niepełnosprawni. Czy pierwszy dodatkowy urlop zmniejsza się proporcjonalnie?

- Nasz pracownik miał do tej pory lekki stopień niepełnosprawności. W październiku uzyskał stopień umiarkowany. W październiku przedstawił to orzeczenie pracodawcy. Czy dodatkowy urlop będzie przysługiwać tej osobie po roku w wymiarze proporcjonalnym do okresu pracy z prawem do urlopu (czyli za okres październik – grudzień)? Czy jeżeli pracownik przed upływem roku będzie przebywać na urlopie wypoczynkowym, będzie chory itp., to okresy te (jako nieprzepracowane) należy odliczyć od wymaganego okresu dla nabycia prawa do urlopu dodatkowego? – pyta czytelniczka.