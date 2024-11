Informacja zwrotna to dokument, który firma ma obowiązek przekazać sygnaliście na skutek otrzymanego od niego zgłoszenia. Nie jest to jednak to samo, co potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Informacja zwrotna to zupełnie inna informacja. W ustawie o ochronie sygnalistów przedstawiono wymagania co do tego, jaki zakres wiedzy ma otrzymać sygnalista w przekazywanej mu informacji zwrotnej.

Jak napisać informację zwrotną, aby nie zawierała ani za dużo, ani za mało informacji? Nie jest to zadanie proste. Przede wszystkim warto się kierować zasadą „im mniej, tym lepiej” oraz przygotować informację jasną, prostą, konkretną i zrozumiałą.