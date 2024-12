Jak uszyć program motywacyjny ESOP, by chronił interes spółki?

Program ESOP (Employee Stock Option Plan), czyli program opcyjny, to jeden z najpopularniejszych sposobów nagradzania i motywowania pracowników w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Jest on często dedykowany kadrze zarządzającej i członkom zarządu, dla których tradycyjne metody motywacyjne mogą być niewystarczające. ESOP pozwala kluczowym osobom w firmie stać się współwłaścicielami spółki poprzez możliwość nabycia akcji na preferencyjnych warunkach, co motywuje do podejmowania działań sprzyjających długoterminowemu rozwojowi i wzrostowi wartości spółki. Niekiedy dochodzi jednak do sytuacji, gdy współpraca pomiędzy spółką a beneficjentem programu opcyjnego zostaje zakończona. Jak w takim wypadku rozwiązać umowę na uczestnictwo w programie motywacyjnym? Na jakich zasadach następuje spłata pracownika objętego ESOP?